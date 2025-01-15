ما هو القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" الذي اطلقته الامارات اليوم

نيوز – دولي

أطلقت الإمارات القمر الاصطناعي " زايد سات"، وأعلن مركز للفضاء، نجاح الإطلاق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، على متن صاروخ فالكون 9.

ويمثل القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" علامة فارقة في مسيرة الإمارات بمجال تطوير الأقمار الاصطناعية، إذ طُور على يد فريق من المهندسين الإماراتيين في مركز للفضاء، وبوزن 750 كيلوجراما وأبعاد تصل إلى 3 × 5 أمتار، يمثل القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" نقلة نوعية في تقنيات رصد الأرض.

إلى ذلك، يتميز القمر بتطوير شامل في جميع أنظمته، بما في ذلك نظام التصوير الذي يضم واحدة من أكثر الكاميرات دقة في العالم، فضلاً عن سرعة في نقل البيانات بشكل أسرع بأربع مقارنة بالإمكانات الحالية، كما يتمتع بنظام دفع كهربائي متقدم وهو ما يساعده على توفر صور بدقة عالية، بالإضافة إلى بيانات دقيقة لدعم الأبحاث والتطبيقات العملية.

وللقمر الاصطناعي القدرة على التقاط صور بدقة أعلى بكثير من الإمكانات الحالية، مع زيادة في إنتاج الصور بمقدار عشرة أضعاف، ويعتمد في ذلك على نظام جدولة ومعالجة متكامل يتيح تسليم الصور المعالجة في غضون ساعتين من وقت التقاطها.

ويُسهم القمر في العديد من المجالات مثل مراقبة البيئة، وإدارة البنية التحتية، ودعم الجهود الإنسانية في حالات الكوارث، مما يتيح للجهات المحلية والدولية اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على بيانات محدثة وموثوقة.

ويعزز القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" النمو الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال التعاون مع الشركات المحلية، إذ أُنتج 90% من الهياكل الميكانيكية للقمر الاصطناعي داخل الدولة، إضافة إلى جزء كبير من المكونات الإلكترونية.