رغم الاتفاق.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف في غزة

وقالت الوزارة في بيان: "وصل للمستشفيات 81 قتيلا و188 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46788 قتيلا و110453 إصابة" منذ 7 تشرين الاول 2023.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بصل لوكالة "فرانس برس": "سلاح الجو الإسرائيلي شن "عشرات الغارات الجوية الدموية بعد اعلان اتفاق وقف النار".وأشار أيضا الى أن الجيش "دمر عشرات البيوت في مخيمات النصيرات والبريج (وسط) وخان (جنوب) وجباليا (شمال القطاع) ومدينة بعد إعلان الاتفاق".ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس والذي أعلن عنه الأربعاء حيّز التنفيذ الأحد.