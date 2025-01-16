الشهر المقبل.. مؤتمر دولي بشأن سوريا

وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في .وأضاف البيان: "كرر زعيما التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قال إن رفع العقوبات عن وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.وكان جان نويل بارو التقى، قبل أيام، قائد الإدارة الجديدة في أحمد الشرع، خلال زيارته دمشق برفقة بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.وقال الوزيران في بيان إن "السلطات السورية الفاعلة التزمت بمشاركة واسعة النطاق في العملية الانتقالية".