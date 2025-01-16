واشنطن تتحدث عن "آفاق مبشرة" للشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن هناك آفاقا مبشرة لمنطقة بعد التوصل إلى اتفاق في .

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، "عندما جاء الرئيس بايدن إلى السلطة حاول أعداؤنا تحدي مكانتنا في العالم".





وتابع بلينكن "نشكر ومصر للعمل مع للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا "علينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في ما بعد الحرب". وأضاف "نتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في يوم الأحد"، مشددا بالقول "هناك آفاق مبشرة لمنطقة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".وتابع بلينكن "نشكر ومصر للعمل مع للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا "علينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في ما بعد الحرب".

الى ذلك، قاطع صحفيون الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي، واتهموه بالصمت على الإبادة الجماعية في .

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، بوساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.