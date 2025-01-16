تعليق أمريكي جديد يخص زيادة "الرؤوس النووية"

وأضافت هروبي في في هدسون في واشنطن: "لا نستطيع أن ننظر إلى عدد الرؤوس الحربية على أنه رادع. ولن نتمكن من الخروج من هذه المعضلة من خلال زيادة إنتاج الأسلحة النووية".وشددت على أن "السباق نحو التسلح النووي ليس في صالح أحد".وأشارت هروبي إلى أن "من الواضح أننا بحاجة إلى التفكير في طريقة للردع أكثر فعالية، تضم الأسلحة التقليدية والنووية، فضلا عن الإلكتروني".ولم توضح هروبي الخطوات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها في هذا الصدد، وشددت على أن "مجرد إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس الحربية لا يبدو استراتيجية ناجحة على المدى الطويل".وفي وقت سابق، الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام للأسلحة النووية.