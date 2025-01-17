المشروبات الكحولية المغشوشة تودي بحياة 33 شخصا وتدفع 48 اخرين لدخول المستشفيات

نيوز – دولي

ذكرت وكالة أنباء التركية، أن 33 شخصاً لقوا حتفهم منذ في إسطنبول، بينما تم نقل 48 آخرين إلى المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وبحسب الوكالة فان هناك "توقعات بوجود الميثانول فيها وهي كحول صناعية يختلف عن الإيثانول – أو الكحول الإيثيلي – المستخدم في المشروبات التي تحتوي على الكحول، والذي أدى الى الوفيات".

وذكرت ولاية إسطنبول في بيان صحفي إنه "تم اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في قيامهم ببيع الكحول المغشوش بتهمة القتل العمد".

وأضافت أنه "منذ الأول من كانون الثاني، تمت مصادرة 29 طنًا من الكحول المزيف في إسطنبول، كما تم إلغاء تراخيص 64 شركة باعت كحولًا مزيفًا أو مهربًا".

ويتهم أصحاب المتاجر المتخصصة الحكومة بالمسؤولية بشكل غير مباشر عن موجة التسمم هذه بسبب المرتفعة المطبقة على الكحول، والتي، حسب قولهم، تشجع الإنتاج .

وتوفي 48 شخصا حتى عام 2024 في إسطنبول بسبب التسمم بالكحول المغشوش، بحسب .