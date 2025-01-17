بينهم سلفستر ستالون.. ثلاثة مشاهير بمناصب جديدة في حكومة ترامب

نيوز – دولي

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تعيين 3 مشاهير في هوليوود سفراء خاصين له في ولاية كاليفورنيا.

وقال في بيان له إن "كل من جون فويت وميل غيبسون وسيلفستر ستالون سفراء سيعملون كمبعوثين خاصين بهدف إعادة هوليوود التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح إلى سابق عهدها لتصبح أكبر وأفضل وأقوى منها في أي وقت مضى".

وأضاف ترامب، أن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبين للغاية سيكونون عيني وأذني وسأقوم بتنفيذ ما يقترحونه حيث سيكون مرة أخرى مثل العصر الذهبي لهوليوود".

ويتمتع سيلفستر ستالون بعلاقة قوية مع دونالد ترامب، حتى أن الممثل وصف باعتباره جورج الثاني قائلا، "نحن نتعامل مع شخصية أسطورية.. لا أحد في العالم كان ليحقق ما حققه ترامب".

وأضاف ستالون، "عندما دافع جورج عن بلاده لم يكن لديه أدنى فكرة بأنه سيغير العالم، لأنه لولا وجوده لما كنا نتصور كيف سيكون العالم، وفي الحقيقة أصبح لدينا جورج الثاني".

وعبر ميل غيبسون (69 عاما) عن دعمه المستمر للرئيس السابق دونالد ترامب، فقد أيده في انتخابات 2016 و2020، وخلال الانتخابات الأخيرة أيضا.

ولطالما أعلن فويت (86 عاما)، نفسه من محبي ترامب، مؤكدا أنه أعظم رئيس منذ إبراهام لينكولن، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019: "لا تنخدعوا باليسار السياسي لأننا شعب هذه الأمة الذي يشهد النصر، لذا دعونا ندعم رئيسنا، دعونا ندعم هذه الحقيقة بأن الرئيس هو أعظم رئيس منذ أبراهام لينكولن".

وتتسلم إدارة السلطة في 20 كانون الثاني الجاري، حيث سيبدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية والأخيرة في البيت الأبيض.