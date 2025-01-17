الكابينت يصادق على اتفاق غزة

نيوز – دولي

صادقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة (الكابينت) اليوم الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في وإطلاق سراح الرهائن.

وقال الإسرائيلي، إن "عملية الإفراج عن المخطوفين ستبدأ يوم الاحد وفق الاتفاق المبرم والمعلن عنه".

وجاءت المصادقة بعد ضغوط وخلافات، خصوصا من جانب الشق اليميني المتطرف، الذي رفض بشدة خطوة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في .

وواصل وزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مهاجمة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو بشأن إبرام صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال بن غفير اليوم بالتزامن مع اجتماع المصغر للمصادقة على اتفاق وقف النار الذي أعلنته عنه الأربعاء ويدخل حيز التنفيذ الأحد، إن "الصفقة رهيبة وتتخلى عن أمن سكان وتنتهك كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها" وفق تعبيره.