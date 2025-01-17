فضحته الكاميرا.. رجل يستقل "تكسي" ويصطدم قصداً بشاحنة لسبب غريب

وأظهر الفيديو، عائلة من المحتالين بعد أن ركبوا سيارة ولحظة مرور شاحنة على طريق سريع، أمسك والدهم المقود وحاول الاصطدام بها.وتمكن قائد السيارة من إحكام السيطرة على المركبة، ووجه عدة لكمات للأب الذي كاد يتسبب في الحادث.وألقت الشرطة القبض على الشخص الذي حاول التسبب في حادث، وكشف عن سبب قيامه بذلك.واعترف المتهم بأن هذا التصرف الغريب هو حتى يُصاب مع أهله ويرفع قضية ضد والسائق ووزارة النقل ويكسب تعويضات بالملايين.