بالتفاصيل.. الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وتعرض نيوز، في السطور التالية، الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة:*اليوم الأول: 19 يناير/كانون الثاني 2025-بدء التعليق المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة.-انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة حدودية في .-دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 50 شاحنة وقود يوميًا.-حماس تطلق سراح 3 أسرى مدنيين إسرائيليين.-إسرائيل تبدأ في إطلاق مئات المعتقلين الفلسطينيين.*اليوم السابع: 25 يناير 2025-انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرقًا إلى صلاح الدين، وتفكيك المواقع العسكرية.-بدء عودة النازحين إلى منازلهم في هذه المنطقة دون حمل أسلحة.-السماح بحرية الحركة للسكان في جميع أنحاء .-حماس تطلق سراح 4 أسرى مدنيين إسرائيليين إضافيين.-إسرائيل تطلق مئات الأسرى الفلسطينيين.*اليوم السادس عشر: 3 فبراير/شباط 2025-بدء المفاوضات غير المباشرة بين وحماس لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك المزيد من عمليات تبادل الأسرى ومعايير هذه التبادلات.*اليوم الثاني والعشرون: 9 فبراير 2025-انسحاب القوات الإسرائيلية من وسط (مفرق نتساريم وميدان الكويت) شرق إلى منطقة حدودية، وتفكيك المواقع العسكرية.-استمرار عودة النازحين إلى منازلهم في شمال .-الحفاظ على حرية التنقل للسكان في جميع أنحاء القطاع.*الأسبوع السادس (اليوم 42): 1 مارس/آذار 2025-إطلاق سراح جميع السجناء المدنيين المتبقين المشمولين في المرحلة الأولى من قبل حماس.-إطلاق سراح 47 أسيرًا فلسطينيًا أعيد اعتقالهم بعد صفقة شاليط.-إذا لم يصل عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى 33، فسيتم استكمال الفارق بجثث من نفس الفئات.*المرحلة الثالثة (بعد 42 يوماً)-بدء تبادل الجثث والرفات بين الطرفين.-تنفيذ خطة إعادة إعمار لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع التركيز على المنازل والمباني المدنية والبنية الأساسية.-فتح المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع.-الانتهاء من الاتفاقيات بشأن شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك تبادل الأسرى.*الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار:خلال كافة المراحل‏بدء واستمرار إعادة تأهيل البنية الأساسية (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق).‏إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة البناء.‏إدخال الإمدادات اللازمة للملاجئ المؤقتة، بما في ذلك 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة.‏زيادة المساعدات الطبية، بما في ذلك نقل الجنود الجرحى والمرضى عبر معبر رفح.*الإفراجات الأسبوعية (بدءًا من اليوم السابع):كل سبعة أيام، تطلق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين إضافيين، مع إعطاء الأولوية للنساء (المدنيين والعسكريين)، فيما تطلق إجمالي 290 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد و1000 أسير من و632 أسيرا من الأحكام العالية وبما يشمل أيضا نساء وأطفال ومرضى.