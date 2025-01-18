الشيخ نعيم قاسم: الرئيس اللبناني جاء بتوافق وخرجنا من معركة الكيان الصهيوني مرفوعي الرأس

وقال نعيم في له، إن "المقاومة في لبنان ستبقى عصية على المشروع الإسرائيلي - الأميركي وهي مستمرة"، داعيا اللبنانية الى "الحزم بشأن الخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت المئات".وبين قاسم، أن "الرئيس اللبناني جاء بتوافق بين كتلتي حزب الله وحركة أمل"، مشيرا "خرجنا من المعركة مع الكيان الصهيوني مرفوعي الرأس".وأضاف قاسم، "صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة لتنفيذ الاتفاق، لكن أدعوكم إلى أن لا تختبروا صبرنا"، مبينا ان "الخلافات الداخلية في الكيان الإسرائيلي ستزداد ولا حلّ إلا بعودة فلسطين إلى أهلها".وتابع قاسم، "تحية الى اليمن والقائد الفذ الحوثي والشعب المقاوم الصامد لما قدموه من تضحيات من أجل فلسطين"، مشددا على ان "المقاومين والشعب الفلسطيني أفشلوا مخطط الخطر".وقال قاسم، "نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد".