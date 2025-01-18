حماس: سننشر قوائم أسماء الاسرى قبل كل يوم من عملية التبادل

نيوز – دولي

اعلنت حركة حماس، ان ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخص الاحتلال.

وقالت حماس إن "آلية إطلاق سراح المحتجزين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل".

وجاء في البيان إن "آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضافت أنه "سيتم نشر القوائم بأسماء الأسرى قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار".

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية نشرت، اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين .

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (الإسرائيلية) على إطلاق سراح 735 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.