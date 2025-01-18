جنسيّتان محظورتان من دخول سوريا.. هل العراق بينهما؟

وأعلنت شركات العاملة في تبليغها بحظر نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية إلى البلاد.وجاء هذا القرار بعد أكثر من شهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتزامنا مع استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي في السابع من يناير.هذا وأصدرت الخطوط الجوية تعليمات خاصة للمسافرين إلى سوريا، ويأتي ذلك مع استئناف الشركة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق.وذكرت الخطوط التركية، في بيان نشرته على موقعها، أن القواعد تم تحديدها بناء على قرارات صادرة عن السلطات السورية، وحثت الركاب على الالتزام بها للدخول إلى سوريا:-يسمح لمواطني جميع بدخول البلاد باستثناء مواطني إسرائيل وإيران.-السوريون يمكنهم دخول البلاد عن طريق تقديم وثيقة تثبت الجنسية السورية.-اللبنانيون يسمح لهم بدخول إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يحملون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى.-أفراد الصحافة يتطلب دخولهم إلى الحصول على تصريح خاص من الجهات المختصة.كما دعت جميع الركاب للتأكد من استيفاء الشروط المذكورة والتحقق من الوثائق المطلوبة لتجنب أي إرباك أثناء السفر.