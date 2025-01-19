اتفاق وقف اطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين وحركة حماس بوساطة قطرية، يشمل وقفًا لإطلاق النار، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في وتحرير سجناء فلسطينيين في .ومن المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تستعد الإغاثية لتقديم الإمدادات الأساسية، وتكثف السلطات المصرية جهودها على الجانب الآخر من الحدود.