الجيش الإسرائيلي: وقف اطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ.. سنواصل الهجمات

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انه "لم نتسلم من حماس قائمة الرهائن"، مبينا ان "اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها".وأكد ان "إسرائيل ستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب".ومن المفترض ان يدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الان وتحديدا في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت (8:30) بتوقيت .وقالت حماس انها ملتزمة بالاتفاق لكن تأخير قائمة أسماء الرهائن الـ3 الذين سيتم اطلاق سراحهم جاء لاسباب فنية وميدانية.