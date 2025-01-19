عقب وقف إطلاق النار.. ترامب يدرس نقل جزء من سكان غزة لهذا البلد

وكشفت عن أن إدارة ترامب تقترح إندونيسيا من بين المستضيفة مؤقتا لسكان البالغ عددهم مليوني نسمة.كما أشارت إلى أن مبعوث الرئيس المنتخب إلى الأوسط، ستيف ويتكوف، يدرس زيارة إلى قطاع الذي مزقته الحرب كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين و"حماس".ووفقاً لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مطلع على تفاصيل المفاوضات، يخطط ويتكوف للتواجد في المنطقة بشكل شبه منتظم في الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف تحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تزعزع الاستقرار وتعرض إطلاق سراح الأسرى للخطر.وستكون مهمة ويتكوف الرئيسية هي خلق استقرار طويل الأمد في فلسطين.