حماس تكشف موقفها من الالتزام ببنود الاتفاق بعد وقف إطلاق النار

وذكرت الحركة في بيان: ان "وقف إطلاق النار هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم، والثبات الأسطوري لمقاومتنا الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الصهيونية".وأضاف، ان "أسرانا الأبطال على موعدٍ مع الحرية ابتداءً من اليوم، وهو عهدُنا الثابت معهم دوماً، حتّى يكسروا أغلال السجَّان ويتنسموا الحريَّة في سماء فلسطين".وبين، انه "نتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعبنا بكل ما يلزم، ونؤكّد بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع إلى طبيعتها".