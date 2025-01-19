أين احتجزت حماس المختطفات الثلاث داخل قطاع غزة؟

نيوز - دولي

تداولت مصادر عبرية وفلسطينية، اليوم الأحد، أنباء عن المكان الذي كانت حركة حماس تحتجز المختطفات الإسرائيليات الثلاث فيه داخل قطاع .

وقالت مصادر عبرية إن "الأوساط الإسرائيلية تعيش صدمة بعدما راجت أنباء أن حماس احتجزت المختطفات في المنطقة الشمالية لمحور "نتساريم" الذي تسيطر عليه منذ أكثر من عام".

وبدأت سيارات الصليب الدولي نقل المختطفات الثلاث للجيش الإسرائيلي في معبر "نتساريم" واستدعاء عائلاتهن منطقة التسليم في كيبوتس "رعيم"قبل نقلهن إلى .

وقال الصحفي الإسرائيلي بالقناة 12 العبرية أميت سيغال عبر فيها عن اندهاشه من المتداول قائلاً: "من التسجيل يبدو أن المختطفات كن محتجزات في منطقة الزيتون أو في مدينة غزة، في الواقع قريباً من محور نتساريم".

وأضاف الصحفي الإسرائيلي في تدوينة له: "من الصعب أن نشرح كم مرة الجيش الإسرائيلي قام باقتحامات هناك".

وشهدت منطقة "السرايا" وسط مدينة انتشاراً واسعاً لمسلحي "حماس"، حيث ظهر العشرات منهم ملثمين يحملون أسلحتهم بين السكان.

وقالت القناة 12 العبرية إن كتائب "حماس" احتفظت بقوتها، وما يجري الآن يؤكد وجودها بكل مكان وسيطرتها على القطاع رغم الحرب الطويلة.