بايدن: من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة أميركيون

كشف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الأحد، أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من أميركيون.



وقال بايدن في له، "اتفاق وقف إطلاق النار في الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي".

وأضاف "من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من مواطنون أميركيون"، معتبرا أن "وقف إطلاق النار في اليوم هو ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذناها منذ شهور".

وتابع "نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع اليوم".

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.