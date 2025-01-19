ترامب يعد بتشغيل "تيك توك" في يومه الرئاسي الأول

وأعرب عن أمله بأن "تمتلك حصة 50 % في التطبيق في إطار مشروع مشترك".وتوقف "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، عن العمل لمستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في وقت سابق الأحد، بعد سريان قانون يحظر استمرار تشغيل التطبيق بسبب مخاوف من إساءة استخدام بيانات الأميركيين من قبل المسؤولين الصينيين.ونقلت رويترز عن الرئيس المنتخب أود "أود أن تمتلك حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك".وفي تعليقات منفصلة، قال في، يوم السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه الاثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق الذي لم يعد متوفرا على متاجر أبل وغوغل على الإنترنت.وجاء في الإشعار الذي ظهر للمستخدمين مساء أمس السبت "جرى إقرار قانون يحظر في . وللأسف لا يمكنكم استخدام في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة بمجرد توليه منصبه. انتظرونا".