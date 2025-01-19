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فوضى كادت أن تفسد صفقة الرهائن في غزة باللحظة الأخيرة
دوليات
2025-01-19 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,020 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
شهدت اللحظات الأخيرة لتسليم الرهينات الإسرائيليات في غزة، فوضى عارمة، من قبل حشود الغزيين الذين تجمعوا في ساحة
السرايا
وسط
غزة
.
وخلال عملية نقل الرهينات، وبوجود عناصر ملثمة ومسلحة من حركة حماس، سادت فوضى عارمة، بين الجمهور. واضطر عناصر حماس للتعامل بخشونة مع الجموع، لتسهيل عملية نقل الفتيات الثلاث إلى سيارة الصليب
الأحمر
.
وبعد دقائق من الفوضى، استطاع عناصر حماس إدخال الفتيات إلى مركبة الصليب الأحمر، رغم تدافع الجموع. وبعد معاناة، استطاعت المركبات الخروج من الأزمة الخانقة والتوجه إلى خارج ساحة
السرايا
.
ومن المفترض أن تلتقي الفتيات الثلاث بأقاربهن في المستشفى، بعد العبور عبر ممر نتساريم.
ويأتي إطلاق سراح الأسيرات في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
.
يذكر أن المحتجزات هم رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).
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