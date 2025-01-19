طهران تؤكد: لا نسعى إلى صنع قنبلة نووية

أكد الرئيس الإيراني بزشكيان، أن الغرب يسعى لفرض رهاب بالقوة على الدولي.

وقال بزشكيان بحسب قناة "سولوفيوف لايف" الروسية: "يحاول الغرب الآن أن يقول للعالم أجمع إن تسعى لامتلاك قنبلة نووية!.. إن مرشدنا الأعلى علي خامنئي وسياساتنا ومعتقداتنا وإيماننا يستندون إلى حقيقة أننا لا نسعى ولم ولن نسعى إلى صنع قنبلة نووية".

وأضاف: "إنهم يحاولون بقوة فرض رهاب على الدولي"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لا تستهدف وحدها، بل تشمل أيضا، التي يسعون لتشويه صورتها، حيث يسيطرون على وسائل الإعلام، ويهيمنون على النظام المصرفي والعلاقات الدولية، مما يمنحهم قدرة كبيرة على ممارسة الضغوط وتغيير وجهة الرأي العام".



وأكد بزشكيان أن والتضامن بين يمكن أن يكون قوة مضادة للهيمنة .



واختتم قائلا: "إذا توحدنا، وإذا وقفت التي تسعى إلى الحرية والاستقلال بعضها بجانب بعض وقدمت الدعم بعضها لبعض، فإن استبداد الغرب ونظامه الأحادي القطب سيتلاشيان".