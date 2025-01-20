هي الثالثة بتاريخ أمريكا.. مصادفة استثنائية بمراسم تنصيب ترامب اليوم

وتتزامن مراسم التنصيب، والتي سيؤدي فيها أيضا نائبه جي دي فانس القسم كثالث أصغر للرئيس، تتزامن مع يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، وهي المرة الثالثة في التاريخ الأميركي التي يتوافق فيها يوم التنصيب مع هذه المناسبة.ويوم مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو يوم فيدرالية، يُحتفل به في ثالث يوم اثنين من شهر كانون الثاني/يناير، يومًا وطنيًا للخدمة في عام 1994، بصفته قسًا وقائدًا لحركة الحقوق المدنية، حيث جسدت خطب كينغ وخطاباته مُثُل أميركا العليا وحفزت المواطنين على الخدمة.وتنطلق فعاليات يوم التنصيب، الإثنين، في الساعة الخامسة صباحاً بفتح البوابات للفحص الأمني، تليها العروض الموسيقية في التاسعة والنصف صباحاً، ويبدأ برنامج التنصيب بموكب من البيت الأبيض إلى الكابيتول، يضم أعضاء اللجنة المشتركة للكونغرس، المنظمة للمراسم، والرئيس المنتخب ونائبه وزوجتيهما.وتبدأ المراسم في الحادية عشرة والنصف صباحا (بعد الساعة السابعة مساء في توقيت العراق)، على أن يؤدي ترامب ونائبه اليمين الدستورية في تمام الظهيرة.