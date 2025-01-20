بسبب زوجته.. الصين تعدم مجرمًا قتل وأصاب 80 شخصاً

وذكرت وسائل اعلام صينية محلية انه "نفذت الشعب المتوسطة في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ في 20 يناير الجاري حكم الإعدام بحق فان وي تشيو، وفقا لقرار الشعبية العليا".ووقع الحادث في نوفمبر 2024 حيث صدم سائق سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا يمارسون الرياضة في مركز بتشوهاي، وأسفر الحادث عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين.وتم القبض على سائق السيارة وي تشيو (62 عاما) أثناء محاولته الفرار من مكان الحادث.وأقر خلال التحقيقات بأنه قرر صدم الحشد من الناس لـ"تفريغ غضبه" بسبب طلاقه من زوجته، واستيائه من نتائج الممتلكات، وخيبة أمله في الحياة.