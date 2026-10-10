الأرض تنشق.. دمار اثر زلزال بنما

ونقلت وكالة "EFE" عن بيانات للحماية المدنية في "سينابروك" أن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا جراء بلغت قوته 7.2 درجات.وكانت "سينابروك" قد أفادت سابقا عن أضرار لحقت بالبنية التحتية في أنحاء متفرقة من البلاد، شملت الطرق، والمباني الإدارية، والمنازل السكنية، والكنائس، والمنشآت التجارية.وفي مقاطعة كوكلي، انهار جزء من فندق "دوس كونتينينتس " (Dos Continentes)، وتضررت كنائس وواجهات محلات تجارية. أما في مقاطعة لوس ، فقد سُجلت أضرار في مبانٍ سكنية وحكومية، بالإضافة إلى ثكنين تابعين لخدمات الإطفاء والشرطة.وجاء في بيان الوكالة: "أسفر الزلزال في بنما عن إصابة 27 شخصاً على الأقل بجروح طفيفة، كما تم إخلاء 300 شخص، وتضرر أكثر من 400 مبنى، من بينها 118 مركزا تعليميا".ووفقا لـ "EFE"، لا تملك السلطات أي بيانات عن وقوع ضحايا بسبب هذه الكارثة الطبيعية.ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجات، في بنما يوم الجمعة الساعة 12:56 بالتوقيت المحلي.وبحسب بيانات معهد علوم الأرض في جامعة بنما، كانت بؤرة الزلزال على عمق 4 كيلومترات، بينما كان مركزه السطحي على بعد 39 كيلومترا إلى من مدينة تونوسي وفي أعقاب الهزة الرئيسية، سُجلت العديد من الهزات الارتدادية المتكررة في البلاد والمياه الإقليمية المجاورة.