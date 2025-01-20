بدء مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

بدأت، قبل قليل، في مراسم تنصيب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وصل برفقة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إلى حيث تقام مراسم تنصيب رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، اليوم الاثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي للرئيس المنتخب .



وعندما سأله الصحفيون خارج عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم"، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وقال: "هذا بيني وبين ترامب".



وكان ترك، في عام 2021، رسالة لبايدن، الذي وصفها في وقت لاحق بأنها كانت "سخية للغاية".



يشار الى أن المرشح الجمهوري حقق فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه لصناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين بداية شهر تشرين الثاني 2024.