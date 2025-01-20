ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

ادى الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.



وبدأت، الاثنين، في مراسم تنصيب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وصل برفقة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إلى حيث تقام مراسم تنصيب رئيسا للولايات المتحدة.

وغادر بايدن منصبه بعد ولاية واحدة قضاها في البيت الأبيض، ليخلفه الجمهوري .



يشار الى أن المرشح الجمهوري حقق فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه لصناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين بداية شهر تشرين الثاني 2024.