بسبب تنصيب ترامب.. تأخر الرحلات الجوية حول واشنطن العاصمة

وأبلغ الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى مطار ريغان الوطني في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، خارج العاصمة، شبكة "CNN" أن عملاء إدارة أمن النقل موجودون أيضا عند البوابات للتحقق من الهويات وإجراء فحص إضافي.وتقول إدارة الفيدرالية إن "أنشطة يوم التنصيب" قد "تؤثر بشكل كبير على العمليات" في مطار ريغان.