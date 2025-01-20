بايدن: عائلتي تعرضت لهجمات وتهديد لإيذائي

نيوز – دولي

اكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ان عائلته تعرضت لهجمات وتهديد بهدف ايذاءه.

وقال بايدن في له خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب، ان "عائلتي تعرضت لهجمات وتهديدات بدافع الرغبة في إيذائي ولا أعتقد أن هذه الهجمات ستنتهي".

وأضاف " أعلن عن إصدار عفو رئاسي لأفراد من عائلتي".