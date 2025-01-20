"لخيبة أمله في الحب".. شاب يقفز من أعلى الجسر

نيوز – دولي

أقدم شاب يبلغ من العمر 30 عاما في غواتيميلا على القفز من اعلى "بليز" إلى "الهاوية" بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات لإقناعه بعدم الانتحار.

وفي التفاصيل، استجابت البلدية على الفور لحالة الطوارئ، بعد تلقيها بلاغا عن رجل يهدد بالانتحار، حيث حاول المسعفون ورجال الإطفاء التحدث معه لإقناعه بالعدول عن نيته، إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

ورغم تدخل أحد الإطفاء، الذي حاول الإمساك به من قميصه في اللحظة الأخيرة، سقط رويز من ارتفاع كبير.

وأفاد شهود عيان أن "سقوطه كان جزئيا بعدما حوصر بين الأشجار في المنطقة"، وأجبر هذا الإطفاء على إجراء عملية بحث استغرقت حوالي 20 دقيقة.

وبمجرد تحديد مكانه، أكد الإنقاذ أن الرجل يعاني من إصابات عامة متعددة، لذلك تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سان خوان دي ديوس العام.

وذكر تقرير أن حالته الصحية كانت حرجة بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها أثناء السقوط.

ويُعتقد أن الحادث ربما يكون ناجما عن مجموعة من العوامل، وتشمل الأسباب المحتملة الانفصال عن حبيبته، وخسارة مبلغ كبير من المال في رهان، ومشاكل عقلية.

وبحسب السلطات، هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها رويز الانتحار. وذكرت التقارير أن هذه هي المحاولة الرابعة من نفس الجسر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشاب بدا في حالة سُكر وقت الحادثة، وقفز بسبب "خيبة أمله بالحب".