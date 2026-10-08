الأمم المتحدة تكشف سبب تفوق الذكاء الاصطناعي بمجال التكنولوجيا النووية

وقال غيل خلال جلسة للمنتدى الرقمي العالمي: "هناك اختلافات جوهرية بين والذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، أعتقد أن أقوى بكثير من التكنولوجيا النووية، لأن الذكاء الاصطناعي قادر على التأثير في طريقة تفكير البشر".كما أشار غيل في خطابه إلى تراجع القدرات المعرفية لدى مستخدمي الذكاء الاصطناعي.وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى ألكسندر ريبكين قد كشف في وقت سابق، موقف من إخضاع الذكاء الاصطناعي للرقابة البشرية.وأكد ريبكين أنه من الضروري بالتأكيد مراعاة أن هذه التكنولوجيا تنطوي أيضا على مخاطر. ما يتطلب ضمان الرقابة البشرية على تشغيل التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.يُذكر أن الدورة الثانية للمنتدى الرقمي العالمي تُعقد في موسكو في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر.