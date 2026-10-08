ترامب: نجري محادثات مثمرة مع إيران ولن نهاجمها قبل الانتخابات النصفية

وقال في تصريحات: إن " تجري محادثات مثمرة مع ، ولن تشن هجوماً عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الثالث من تشرين الثاني المقبل".وأضاف أن "22 مليون برميل من النفط عبرت خلال الليلة الماضية وحدها"، مبيناً أنه "لم يدخل برميل نفط واحد إلى إيران أو يخرج منها مع استمرار الحصار المفروض عليها".وأكد ترامب أن "الحصار المفروض على إيران لا يزال سارياً بكامل قوته وفاعليته".