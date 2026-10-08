محتجون يقطعون الطريق بالإطارات بمنطقة الجناح في العاصمة اللبنانية

وجاءت هذه الاحتجاجات رداً على قيام بلدية الغبيري بإزالة التعديات والمخالفات في المنطقة، ولا سيما المحيطة بـ"قهوة عساف".وقد أدت هذه التحركات إلى شل حركة السير بشكل شبه كامل في ، مما دفع إلى تحويل حركة مرور السيارات عند مستديرة لتخفيف وطأة الازدحام.