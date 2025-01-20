ترامب يوقع قرارات تنفيذية بعد دخوله للبيت الأبيض

وقع الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الاثنين، قرارات تنفيذية بعد دخوله الى .

ووقع في الكونغرس على الوثائق الخاصة بتولي رئاسة الأمريكية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" توقعت أن يصدر قرابة 100 قرار تنفيذي في يومه الأول، فيما قالت "سي إن إن" عن مصادر، إن سيصدر خلال ساعات عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين في أحداث 6 يناير.

يشار الى أنه في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى ترامب، الاثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن، بذلك الرئيس الأميركي الـ47.