ترامب يعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

وقال البيت الأبيض إنه ينبغي تقديم طلب الانسحاب إلى الأمم المتحدة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام واحد.ويعني ذلك أن ستنسحب بشكل كبير من الكفاح الذي يخوضه الدولي ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.ووصف الاتفاق بأنه كارثة وعملية احتيال على .وقال البيان إن هدف هو إنهاء "التطرف المناخي" الذي انتهجه سلفه جو بايدن.ويزعم ترامب، أن الاحتباس الحراري غير موجود، ووصف بشكل متكرر تغير المناخ بأنه "خدعة".يشار إلى أن اتفاق للمناخ يستهدف الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ومن الناحية المثالية إلى درجة ونصف الدرجة فقط.وتم الاتفاق على هذا في قمة للمناخ في في عام 2015 وأعيد تأكيده منذ ذلك الحين في العديد من مؤتمرات المناخ.والقصد من ذلك هو تجنب أسوأ عواقب لأزمة المناخ، مثل موجات المتكررة والشديدة والجفاف وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات.