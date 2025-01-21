أنتم مطرودون!.. ترامب يقيل ألف موظف من إدارة بايدن

نيوز – دولي

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، فصل أكثر من ألف من المعينين الرئاسيين من الإدارة السابقة، والذين "لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل عظيمة مرة أخرى".

وكتب في منشور عبر منصة Truth Social: "يومنا الأول في البيت الأبيض لم ينته بعد! يعمل شؤون الموظفين الرئاسي بنشاط على تحديد وإقالة أكثر من ألف من المعينين الرئاسيين من الإدارة السابقة، والذين لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل عظيمة مرة أخرى".

وأضاف: "اجعل هذا بمثابة إشعار رسمي بالفصل لهؤلاء الأفراد الأربعة، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين قريبا: خوسيه أندريس من مجلس الرئيس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك من الاستشاري الوطني للبنية التحتية، وبريان هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومز من مجلس التصدير التابع للرئيس - أنتم مطرودون".

وجاءت تصريحات بعد ساعات على إصدار الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أمس الاثنين، عفوا عن الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول، وذلك في استخدام غير عادي لسلطاته الرئاسية في ساعاته الأخيرة للحماية من "انتقام محتمل" من قبل إدارة المقبلة.

وجاء قرار بايدن بعدما حذر من قائمة أعدها مسبقا مليئة بمن ناصبوه العداء سياسيا أو سعوا إلى محاسبته على محاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.