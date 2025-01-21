فور تنصيبه.. ترامب يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة

وقال أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا من العبث أن نكون الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".ويأتي الأمر التنفيذي لترامب مع الساعات الأولى لتوليه منصب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية وضمن سلسلة من الأوامر والتعليمات مع اليوم الأول لتنصيبه على كرسي الرئاسة.