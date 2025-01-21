انهيارات أرضية تودي بحياة 16 شخصاً في إندونيسيا

ونقل تلفزيون "مترو تي في" المحلي عن قائد شرطة منطقة بيكالونغان براكوسو أنه "تم حتى الآن انتشال 16 جثة جراء الانهيارات الأرضية التي شهدتها المنطقة على إثر هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين".وأضاف "نقوم بالتعاون مع الجيش الوطني الإندونيسي والمجتمع المدني والحكومة المحلية وكذلك المتطوعين للبحث عن ضحايا آخرين".وغالبا ما تتسبب الأمطار الغزيرة فيفيضانات وانهيارات طينية تؤدي إلى خسائر كبيرة في المنازل والأرواح في مختلف جزر إندونيسيا وخاصة في سومطرة التي تغلب على طبيعتها البراكين النشطة والغابات المطيرة الجبلية.