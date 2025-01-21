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نواف سلام بشأن تأليف الحكومة اللبنانية: يسير بخطى ثابتة

دوليات

2025-01-21 | 12:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نواف سلام بشأن تأليف الحكومة اللبنانية: يسير بخطى ثابتة
المصدر:
وكالات
693 مشاهدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الثلاثاء، أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة.

وقال سلام في تصريحات صحافية، إن "تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس على ألا يتأخر الأمر أكثر من ذلك".
 
وأضاف أؤكد التزامي بالمبادئ التي حددتُها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة"، معتبرا أن "كل الحقائب الوزارية بالنسبة لي حقائب سيادية".
 
وتابع "أنا على تواصل مع حركة أمل وحزب الله كبقية الكتل للحصول على تأييد لتشكيل الحكومة".
 
وظفر سلام، بسباق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد حصوله على 70 صوتا.
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لبنان

نواف سلام

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