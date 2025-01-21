كارثة في تركيا.. حصيلة ضحايا حريق فندق بمنتجع

وقال علي يرليكايا، إن "الحريق اندلع في مطعم بأحد الفنادق في منتجع كارتالكايا في إقليم بولو، وكان هناك 234 نزيلًا وقد توّعد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة من كان السبب في الحادث".

ونقلت عن الولاية عبد العزيز قوله، إن "اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد أن قفزا من المبنى في حالة من الذعر".

وأشار تلفزيون "إن تي في" إلى أن "بعض النزلاء حاولوا النزول من غرفهم باستخدام الملاءات".



في هذا السياق، أرسلت السلطات نحو 30 سيارة إطفاء و28 سيارة إسعاف إلى الموقع، وجرى إخلاء الفنادق الأخرى المجاورة احترازًا لأي طارئ.