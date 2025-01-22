وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع "فصائل الاذرع"

وقال كاتس، ان عملية "الجدار الحديدي" في جنين للاجئين ستكون تغييراً في تصور الجيش الإسرائيلي للأمن في يهودا" والسامرة".وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".وشدد على انه "لن نسمح لأذرع الأخطبوط الإيراني والإسلام المتطرف بتعريض حياة المستوطنين للخطر وإقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل"، مشيرا الى استراتيجية "شل اذرع الأخطبوط بقوة حتى تنكسر"، بحسب تعبيره.