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تفاصيل تحطم طائرة ايرانية عسكرية في محافظة همدان
دوليات
2025-01-22 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,145 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ دوليات
أفادت وكالة إرنا الإيرانية، اليوم الأربعاء، بتحطم مقاتلة إيرانية غرب البلاد ونجاة طاقمها.
وأشارت الوكالة إلى "تحطم طائرة
تدريب
عسكرية في محافظة همدان ونجاة الطيارين.
ويستمر مسلسل حوادث تحطم الطائرات الايرانية بين فترة وأخرى، كان أبرزها تحطم طائرة الرئيس الإيراني
إبراهيم
رئيسي الذي أدى الى وفاته مع الوفد المرافق له.
>>
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