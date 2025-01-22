تفاصيل تحطم طائرة ايرانية عسكرية في محافظة همدان

وأشارت الوكالة إلى "تحطم طائرة عسكرية في محافظة همدان ونجاة الطيارين.ويستمر مسلسل حوادث تحطم الطائرات الايرانية بين فترة وأخرى، كان أبرزها تحطم طائرة الرئيس الإيراني رئيسي الذي أدى الى وفاته مع الوفد المرافق له.