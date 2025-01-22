متجهة نحو السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بمطار بيروت

وكشفت التحقيقات المكثفة التي أجرتها المعلومات عقب عملية ضبط المخدرات عن شبكة دولية تنشط في تجارة وتهريب المخدرات بين لبنان ودول خليجية.وأظهرت التحقيقات أن تضم أكثر من 10 أشخاص، بينهم أفراد لبنانيون وآخرون من جنسيات أجنبية، ومن ضمنهم شخص يحمل الجنسية الألمانية. كما تبين أن كانت تعمل بتسهيل من أحد عناصر الجمارك العاملين في المطار، والذي تم توقيفه إلى جانب شخصين آخرين، فيما لا يزال باقي المتورطين فارين.وبحسب التحقيقات، كانت الكمية المضبوطة من الكبتاغون معدة للتصدير بطريقة احترافية ضمن لوحات فنية في محاولة لتمويه عملية التهريب. وتعد هذه العملية جزءا من سلسلة عمليات تهريب تسعى السلطات اللبنانية لإحباطها بالتعاون مع والقضائية.وبعد اكتمال التحقيقات الأولية، أشار مفوض الحكومة المعاون لدى العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار بختم التحقيق، وادعى على الموقوفين والفارين بجناية تهريب المخدرات والاتجار بها، وذلك سندًا للمادة 126 من قانون مكافحة المخدرات، إضافة إلى المواد 351 و352 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة.وطلب الحجار من قاضي التحقيق العسكري الأول استجواب الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، وأوصى بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين. كما أحال ملف الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري للمتابعة.