تقرير يكشف: نتنياهو قدم طلبا لترامب يخص لبنان

ووفق المصدر، خاطب نتنياهو الرئيس المنتخب عبر الوزير رون ديرمر، البقاء في عدد من المواقع في جنوب . وذلك قبل أربعة أيام من التاريخ المقرر لانسحاب بالكامل من .وفي غضون أربعة أيام، من المقرر أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة - ومن المقرر أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع قواته من جنوب .ومن المقرر أن يجتمع الإسرائيلي يوم الخميس لمناقشة هذه القضية.ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين إن "المواقع الاستراتيجية الخمس تشكل حاجزاً بين سكان شمال وسكان جنوب لبنان"، وبررت تل أبيب الطلب بالقول إن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل.