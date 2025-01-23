ترامب يرشح "بوزدر" كسفير أمريكي جديد لدى الاتحاد الأوربي

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" إن بوزدر محامٍ ناجح، ورجل أعمال، ومعلق اقتصادي، ومؤلف.في عام 2000، تم تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة الشركة الأم لسلسلة مطاعم هارديز وكارلز جونيور.وأضاف ترامب أن بوزدر خلال فترة عمله التي استمرت 17 عامًا كرئيس تنفيذي، قاد الشركة للخروج من صعوبات مالية كبيرة، مما مكنها من البقاء على قيد الحياة، وتحقيق الأمان المالي، والنمو، بحسب موقع "الحرة".وأنهى ترامب المنشور بالقول، إن مرشح الأميركي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل مصالح في هذه المنطقة الهامة، حسب تعبيره.ويعد بوزدر محاضرًا مألوفا في مجالات الاقتصاد والسياسة للعديد من الجماعات والجمعيات بالإضافة إلى الجامعات والكليات.كما أنه زميل كبير في مدرسة السياسة العامة بجامعة بيبرداين، وعضو في مجلس المستشارين بكلية الحقوق بجامعة واشنطن، وعضو في مجلس الاستشارات في جامعة براغر.