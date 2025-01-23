جوزيف عون يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

وشدد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على "ضرورة عودة النازحين السوريين لا بقاءهم في لبنان"، وطلب من تنظيم مواكب العودة وتوفير الدعم اللازم لها".ودعا إلى "وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين وسوريا".بدوره، قال غراندي: "التغييرات في ستسمح للنازحين بالعودة الى بلدهم"، داعيا السلطات إلى "العمل معا لدعم النازحين بما يضمن تثبيت عودتهم والسلطات السورية الجديدة طلبت إعادتهم بصورة تدريجية".