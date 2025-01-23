جريمة مروعة.. شخص يقتل صديقته ويتجول برأسها في حقيبته

وعثرت الشرطة على أجزاء من جسد الفتاة موزعة على أماكن مختلفة ببلدة ساركي أوروزو قرب العاصمة أبوجا، بعد أن أعطى المتهم تيميلين أجايي تفاصيل لجميع الأماكن التي دفن بها أجزاء من الجثة فيما فضل الاحتفاظ بالرأس في حقيبته.وقالت الشرطة إن المتهم قتل صديقته التي تُدعى سالومي أدادو نهاية الأسبوع الماضي وقطع جسدها بالكامل، وإنه تم إلقاء القبض عليه بعد أن شكّ أحد المارة في الحقيبة التي كان يحملها ووُجد بها رأس الضحية، حيث تبين أنه كان ينوي الذهاب بها إلى ولاية ناساراوا.ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد للمغني البالغ من العمر 32 عامًا وأحالته للمحكمة، ويعاقب النيجيري على القتل العمد بالإعدام.وقد أرجأت العليا في لافيا بولاية ناساراوا، جلسة الاستماع في قضية القتل إلى 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.قال أحد شهود العيان إن المتهم كان يحمل رأس في حقيبته، وإن اضطرابه وحركاته لفتت انتباه أشخاص آخرين اقتربوا منه وارتابوا في أمره قبل أن تتولى الشرطة القبض عليه.وأكدت مصادر العثور في وقت لاحق على أجزاء أخرى مقطعة من جسد القتيلة في منزل المتهم.