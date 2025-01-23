لبنان.. الإطاحة بجاسوس يعمل لصالح إسرائيل يحمل جهازا متطورا (صورة)

وقالت لأمن في بيان: "بعد عملية ورصد دقيقة، تمكنت مديرية النبطية الإقليمية في أمن (مكتب بنت جبيل) من توقيف "ع. ص." أثناء عودته من الأراضي المحتلة التي دخلها خلسة".وأضافت أن "الموقوف اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازا متطورا زوده به الإسرائيليون يستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامة في لبنان".

وأفاد خلال التحقيق بأن "الجهاز يتيح تواصلا مباشرا بينه وبين إسرائيل".وأقر بأن "الإسرائيليين زودوه بسترة تحتوي بطريقة مخفية على مبلغ كبير لدعمه في تنفيذ مهامه التجسسية".كما اعترف المدعو "ع. ص." بتعامله مع منذ بداية حرب إضافة إلى قيامه بالمهام التي كلف بها من قبلهم".وأشارت المديرية إلى أنه "وبعد مراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، صدر أمر بضبط جميع الأعتدة بحوزته بما فيها تلك التي وجدت في منزله خلال تفتيشه".وأكدت في بيانها أنه "تم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".