العراق يؤكد أهمية التعاون لإيجاد حلول للنزاعات القائمة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، أهمية بين دول المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة.

وقالت الخارجية في بيان، "شارك رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، في ندوة حوارية عُقدت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بالإضافة إلى فارسين أغابكيان، وزيرة للشؤون الخارجية الفلسطينية".

وركزت الندوة بحسب البيان على "موضوع كيفية تخفيف حدة التوترات في الأوسط، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".



وأضاف البيان أن "الوزير فؤاد حسين أكد أهمية بين دول المنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات القائمة"، مشدداً على دور المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.