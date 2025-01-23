بعد "التحية الغريبة".. مسؤولان يدافعان عن ماسك

وقام ماسك بتحريك ذراعه اليمنى نحو صدره ثم مدها باتجاه الجمهور في تجمع بعد أداء الرئيس اليمين يوم الاثنين، مما أثار التدقيق، حيث تشبه الحركة التحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا.

ماسك بدوره رد على الانتقادات، حيث كتب على منصة "إكس" أن "هجوم "الجميع هتلر" مملاً للغاية".



وسط الجدل المستمر، دافع نتنياهو عن حليف الأساسي. وقال الخميس على منصة "إكس": "إيلون صديق عظيم لإسرائيل. لقد زار بعد مذبحة 7 أكتوبر..، ومنذ ذلك الحين، دعم مراراً وتكراراً وبقوة حق في الدفاع عن نفسها..".



كما دافع عن ماسك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي أناركي".



ومتحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الخميس، قال ميلي، الذي حضر أيضاً تنصيب ترامب، إن "صديقي العزيز ماسك" قد تم "تشويهه بشكل غير عادل بسبب حركة بريئة تعكس فقط حماسه وامتنانه للناس".



رابطة مكافحة التشهير وصفت الحركة بأنها "إيماءة محرجة في لحظة حماس". ومع ذلك، تم تبنيها أيضاً من قبل العديد من المتطرفين اليمينيين.